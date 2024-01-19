В Киеве сокрушаются: Байден запретил Британии воевать за Украину

Вадим Москаленко.  
19.01.2024 15:34
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Лорды британского парламента готовы отправить свои войска на Украину, поскольку понимают, что текущий конфликт – это мировая война.

Об этом говорили участники эфира на канале киевской пропагандистки Натальи Мосейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Лорды британского парламента готовы отправить свои войска на Украину, поскольку понимают, что текущий конфликт...

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Украинский шоумен и волонтер Сергей Притула рассказал, что в Великобритании очень любят, когда украинцы хвалят их военную технику.

«Когда мы только выходим в паблики и говорим, что мы приобрели 101 БТР в Великобритании, это в свою очередь вызывает интерес у британских журналистов. Бритты, в принципе, очень любят, когда что-то британское где-то воюет и помогает побеждать, у них сразу – всё.

Когда появляется информация в медиа о том, что украинцы приобрели у Британии бронетехнику, у нас резко вырастают донаты в фунтах», – поделился хитростью Притула.

В свою очередь экс-замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Лада Зеркаль добавила, что британцы вообще готовы воевать за Украину.

«Кстати, я была удивлена ещё летом 2022 года, я была в парламенте в Лондоне, и лорды откровенно говорили: если бы не политика Байдена, мы бы уже стали частью этой военной операции открыто, а они нас сдерживают. То есть у них есть внутренний запрос на то, что они понимают, что эта война – она уже является мировой», – рассказала Зеркаль.

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