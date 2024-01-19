В Киеве сокрушаются: Байден запретил Британии воевать за Украину

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Лорды британского парламента готовы отправить свои войска на Украину, поскольку понимают, что текущий конфликт – это мировая война.

Об этом говорили участники эфира на канале киевской пропагандистки Натальи Мосейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Украинский шоумен и волонтер Сергей Притула рассказал, что в Великобритании очень любят, когда украинцы хвалят их военную технику.

«Когда мы только выходим в паблики и говорим, что мы приобрели 101 БТР в Великобритании, это в свою очередь вызывает интерес у британских журналистов. Бритты, в принципе, очень любят, когда что-то британское где-то воюет и помогает побеждать, у них сразу – всё. Когда появляется информация в медиа о том, что украинцы приобрели у Британии бронетехнику, у нас резко вырастают донаты в фунтах», – поделился хитростью Притула.

В свою очередь экс-замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Лада Зеркаль добавила, что британцы вообще готовы воевать за Украину.

«Кстати, я была удивлена ещё летом 2022 года, я была в парламенте в Лондоне, и лорды откровенно говорили: если бы не политика Байдена, мы бы уже стали частью этой военной операции открыто, а они нас сдерживают. То есть у них есть внутренний запрос на то, что они понимают, что эта война – она уже является мировой», – рассказала Зеркаль.