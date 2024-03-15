В Киеве сокрушаются: Бросать власовцев на Белгород нужно было вместе с бригадами ВСУ

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Без поддержки регулярных сил ВСУ заходы на российскую территорию неовласовских вооружённых группировок в составе анонимных подразделений ГУР – не несут какой-либо угрозы для России, хотя, несмотря на официальную позицию Киева, Украине можно и нужно это делать.

Об этом говорили участники эфира на канале издания «Украинская правда», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Депутат Верховной рады, член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин посетовал, что этой, организованной ГУР Украины спецоперацией, максимум, что удалось неовласовцам – с большими потерями попугать российских срочников на границе.

«Что касается российских военных – это определённое давление на определённую категорию российских военнослужащих, которые называются срочниками. Потому что русские стараются не использовать кадровых для прикрытия границ, они не видят в этом смысла, у них есть определённый резерв на определённой глубине от границы. И в случае какого-то обострения или необходимости – они могут подтянуть регулярные силы. Но они не видят в этом смысла, потому что рейды эти угрозы не несут, они это прекрасно понимают. Более того, они прекрасно понимают то, что регулярные ВСУ через государственную границу не перейдут. В действительности, в этом была бы определённая логика, но давайте смотреть правде в глаза, у нас есть неписанные неформальные договорённости с нашими партнёрами, что мы не пересекаем государственную границу российско-украинскую. Соответственно, те силы, которые могут участвовать в тех рейдах, они ограничены, и русские это прекрасно понимают. Поэтому говорить о каких-то серьёзных даже психологических последствиях, влиянии на боевой дух – нет», – сказал Рахманин.

В свою очередь, бывший посол Украины в США Валерий Чалый возмутился позицией Киева не пересекать «старые» границы РФ регулярными войсками.

«То, что пан Сергей сказал, что мы с партнёрами договариваемся не делать какие-то шаги. Это право тех, кто ведёт эту работу при власти, но с точки зрения международного права, реализации права на самооборону, никакого запрета отвечать таким образом против агрессии другого государства нет. Ни запрета отвечать беспилотниками и другими вещами, ни запрета пересекать границу, если ты хочешь уничтожить центры атаки на тебя. Мы видим нашу официальную позицию – не нужно нам других кусков территорий, но также загонять себя в обязательства, которые нигде и ничем не прописаны, я бы тоже не стал делать. То, что есть во время получения вооружений, это уже другое. Но с точки международного права, самооборона должна происходить и на территории противника», – грозно аргументировал Чалый.