В Киеве сокрушаются: Ермак готов к диалогу с РФ, только Москве по барабану

Слова главы офиса Зеленского Андрея Ермака о том, что на втором глобальном саммите мира Киев готов рассматривать приглашение представителей РФ – это обычная манипуляция, чтобы показать на пресс-конференции хоть какую-то «перемогу» и заявить о своей значимости после провальной встречи глав МИД Украины и Венгрии в Ужгороде.

Об этом на канале «Вышка» заявил киевский телеведущий Виталий Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти все разговорчики для приезжих и гостей столицы, их нужно делить на два. Во-первых, об этом должен говорить не Ермак, а Зеленский, а Зеленский запретил самому себе проводить переговоры. Вот когда он сможет наступить себе на горло при определённой ситуации и отменить свой указ, тогда дело сдвинется. Далее, Ермак говорит, что будет приглашена российская сторона. А что разве российская сторона проявляет какой-то интерес? Да [будет приглашена и проявит ли интерес] – разные вещи, но это и называется манипуляцией. Если бы он сказал, что к нам проявили интерес, и мы подумали и решили, что не против – это другой вопрос, а так это всё не имеет значения», – сказал Дикий.

Он добавил, что это такое же «провальное дерьмо», как рассказы о «перемогах» на переговорах со странами глобального Юга или с интеграцией в НАТО.

«Я бы не придавал значения, потому что в данной ситуации на всех событиях, там, в Саудовской Аравии, в других местах, где украинская делегация хвасталась тем, что предлагала иностранным партнёрам, в том числе странам Юга, которые особо не проявляют интерес к Украине, говорили об украинском плане Зеленского. Многие его, к сожалению, не рассматривают скрупулёзно, понимая, что он бесперспективный. А внутри страны говорят о другом, что есть какой-то успех. Как с НАТО. Помните, когда нас опрокинули на июльском саммите, нам всем говорили, что мы там уже будем. Потому сказали: блин, все пишут, что это провальное дерьмо произошло, а у нас говорят – нет, всё-таки был успех, И потом Подоляки и все остальные рассказывают, что в 24 году на Вашингтонском саммите мы уже там, в НАТО. Хотя мы прекрасно понимаем, что это тотальное враньё. Поэтому для внутреннего потребления говорят одно, а по факту на западных аренах информационных говорят совершенно другое. Поэтому я бы не предавал особого значения заявлениям Ермака», – заключил журналист.