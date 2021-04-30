В Киеве сокрушаются: Идея «малой Украины» победила

11.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Наиболее антироссийские силы в Верховной раде вели в последние годы двойную игру вокруг Донбасса.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka online» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Есть ли в Киеве силы, которые играют двойную игру, публично говорят о необходимости возврата территорий и целостности Украины, а не публично занимают украино-сепаратистскую позицию? Утверждаю, есть! Большая часть команды Порошенко, несмотря на имитацию войны и красивый камуфляж, в действительности делали всё, чтобы Донбасс не возвращался.

Более того, я считаю, что и часть команды Зеленского сейчас, не судя по их заявлениям, а как они поступают на практике, например, законодательство о переходном периоде – большего раздражителя для жителей Донбасса, которые следят за украинской политикой придумать нельзя! Предложить такие идеи о переходном периоде – это бесперспективно», – сказал Ермолаев.

По его мнению, всё идёт к окончательному закреплению «малой Украины» –без Крыма и Донбасса.

«Я считаю, что в среде украинской элиты, как у Порошенко, так и в среде их преемников, уже сложилось устойчивое представление, что лучше работать с «малой Украиной» без Крыма и Донбасса. С этими сложными регионами и интересами России, которая не уступает, с элитами, которые постоянно компрадорствуют и сбегают, кто-то ведёт себя безответственно и предаёт, а также выступает политическим конкурентом…

Грубо говоря, идея «малой Украины» рождалась в 2014-15 годах, а сейчас просто воплощается, и Зеленской, к сожалению, идёт в этом русле «малой Украины»», – заключил Ермолаев.