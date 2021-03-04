В Киеве сокрушаются: Надо было бросать в Крым войска из Западной Украины

04.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинские политики сдали Крым без сопротивления в 2014-м году в обмен на безграничную власть. Чтобы не допустить высадки сил российских ССО, Киев мог заблокировать аэродромы, а также экстренно перебросить на полуостров идеологически мотивированные войска из Западной Украины.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины Степан Гавриш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы Крым сдали, мы не боролись за Крым. Вы думаете Крым нельзя было защитить? Не нужно быть военным специалистом, чтобы сказать, что Крым можно было защитить. Вывезти на дороги тракторы, танки, краны, аэродромы занять техникой. Это очень слабая позиция, что было большое количество предателей. А кто за это отвечает? Главнокомандующий. Кто отвечает за то, что большая часть спецслужб украинских пошли служить России? А что, нельзя было перебросить из центральной Украины, западной Украины войска туда ввести? Нельзя было нанять офицеров «Альфы» в отставке, пообещать каждому по квартире, дать по 50 тысяч долларов, чтобы они разобрались с «зелеными человечками», которые захватили правительство и парламент?

Скажите, пожалуйста, можно было это сделать или нет? Можно было. Была у кого-то воля? Не было. Мне кажется, что мы сознательно отдали Крым в обмен на власть, которую получили, безоговорочную и полную, с которой не знали что делать», – заявил Гавриш.