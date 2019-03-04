В Киеве сокрушаются: От российских «Искандеров» ВСУ ничего спасет

04.03.2019, Киев, Игорь Петров

Модернизация украинской армии не способна обеспечить безопасность Украины, поскольку ведется она исключительно в контексте зарабатывания денег причастными к процессу людьми.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог политолог Александр Лазарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте посмотрим на модернизацию в военно-промышленном комплексе Украины. В том виде, в котором у нас происходит модернизация – это уже преступление. Для чего мы модернизируем армию – для защиты от внешнего воздействия или для внутреннего сдерживания? Говорят, что для защиты от внешнего воздействия. Но, с одной стороны, у нас граница с НАТО, мощным военным альянсом, с другой – с Россией, мощным военным государством.

Какие средства мы модернизируем? Средства наземного воздействия, технику – танки, БТР. Автоматы покупаем. Не знают ли в Минобороны, что у России и НАТО уже давным давно есть средства удаленного воздействия? Война сейчас не идет по типу Первой или Второй мировой войны. Первый удар наносится ракетными войсками по стратегическим предприятиям, командным пунктам, объектам связи, военным объектам и прочему.

После этого начинается авиаоперация, которая зачищает то, что еще не было зачищено. И уже после этой волны идет сухопутная операция. Так вот, у нас нет современных средств ПВО и противоракетной обороны, которые могут противостоять таким мощным системам, как, например, «Искандер». Мы модернизируем наземную технику. Для чего? С целью заработка денег? Тогда все становится ясно. Мы же знаем, что в армии 20% – секретный бюджет. Каким образом и кто что покупает – мы не знаем.

Вся модернизация происходит с точки зрения товарно-денежных отношений, а не с точки зрения укрепления армии. Те скандалы, которые мы видим сейчас, появились не месяц назад, расследования были и в прошлом году. Это длится долго, эту тему можно раскручивать и находить там много подводных камней», – сказал эксперт.