В Киеве сокрушаются – после ракет в Польше НАТО не «вписалось» даже за Галичину, Россия в выигрыше

В истории с падением ракеты на территории Польши выгоду получила Москва, прозондировав реакцию НАТО и выявив слабые места обороны альянса.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил украинский эксперт-грантоед Михаил Гончар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Россия зондирует реакцию НАТО, какая она будет. Мы помним декабрьские заявления прошлого года, которые звучали из Москвы. Это были ультиматумы не только Украине и не столько Украине, а и НАТО, чтобы НАТО отошло на рубежи 1997-го года. И российская пропаганда подтверждает, что она воюет в Украине с НАТО. А потому они таким методом зондирования, это один из типичных приемов арсенала ФСБ, выходцем из которого является кремлевский фюрер, они постоянно это зондирование делают…

В Москве восприняли с удовольствием такую реакцию НАТО. С одной стороны там прозвучало, что и дальше будет поддержка Украины, дадут новые средства противовоздушной обороны, но, с другой стороны, ничего сдерживающего для Кремля в этой реакции НАТО и США, к сожалению, нет. Более того, практически Россия прозондировала и уязвимость противовоздушной обороны…

Удары будут продолжаться. Сейчас в Москве вздохнули с облегчением в связи с тем, что со стороны НАТО в целом или отдельных стран-членов НАТО не прозвучало, не было высказано намерений, что небо над Украиной, по крайней мере, над западной частью Украины, где расположены важные объекты энергетики, будет прикрыто, или будет запущена гуманитарного характера операция по защите объектов инфраструктуры, которые имеют важное значение для гражданского населения.

То есть, в принципе, Альянс мог бы это сделать. Но мы видим, что они, как и раньше, не готовы, поскольку с точки зрения и Вашингтона, и Брюсселя, как центра принятия решений всем Альянсом, что это эскалационный сценарий.

На самом деле, это сохраняет активную роль за агрессией, за Россией, а Альянс просто пассивно реагирует», – сокрушается Гончар.