В Киеве сокрушаются – Путин при помощи Белоруссии мастерски переигрывает Запад

В Киеве сокрушаются – Путин при помощи Белоруссии мастерски переигрывает ЗападНовости Украины
Запад за кризисную ситуацию с нелегальными мигрантами на белорусско-литовской границе должен наказывать Москву, а не Минск.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил бывший замминистра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Главной целью Кремля является Брюссель, единство ЕС, потому что новости говорят о том, что сценарий 2017-2018 годов повторяется с абсолютной идентичностью, потому что реальные события на границах Литвы сопровождается и следствием этих событий являются информационные атаки.
Эти атаки заключаются в сообщениях о якобы нечеловеческом отношении литовских, то есть европейских, пограничников к людям, которые пересекают границу страны ЕС, о дегуманизации ситуации, которая там происходит.
Потому что единственным источником информации с белорусской территории продолжает быть не журналистская общественность, а сайты госорганов – пограничного госкомитета, сайты президента и подконтрольные КГБ медиаплощадки…
Вся эта медиа-армия пишет о том, что не только происходит миграционный кризис, но и именно литовские пограничники и официальные лица, которые якобы встречают мигрантов на территории ЕС, совершают противоправные действия в отношении этих мигрантов, они их пытают, бьют, травят собаками и так далее», – добавил экс-замминистра.
По его словам, всё это Москва делает сознательно для создания определённого рычага на принятия решений в Брюсселе.
«И он уже отыгрывает свою роль, потому что, насколько мне известно, обговаривался вопрос о выделении дополнительных средств Евросоюзом на инженерное оборудование участка границы между Литвой и Белоруссией. На что отдельные политики Брюсселя сказали, что мы не будем выделять деньги на разграничение, на заборы, на колючую проволоку, мы такие демократичные, что мы выделять на это деньги не будем. Итак, уже есть конфликт внутри ЕС, что является основной целью Кремля», – сокрушается украинский пропагандист.
Он считает, что Кремль переигрывает Запад.
«А мы продолжаем наблюдать, что и Брюссель, и Берлин, и Париж, и Вашингтон упрямо отказываются констатировать тот факт, что основным бенефициаром белорусского кейса, минской проблемы, которая выливается в это гибридное противостояние, является именно Кремль и именно Путин.
И нет смысла оказывать давление на Лукашенко, вводить дополнительные санкции, если основной бенефициар остаётся при своих картах и остаётся, собственно, игроком, который совершает давление на ЕС и США.
Вместо этого Путину продолжают предоставлять максимальный режим содействия в контексте и «Северного потока-2», и переговоров, и платформы признания в международном сообществе», – жаловался Золотухин.
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