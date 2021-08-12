В Киеве сокрушаются – Путин при помощи Белоруссии мастерски переигрывает Запад

Запад за кризисную ситуацию с нелегальными мигрантами на белорусско-литовской границе должен наказывать Москву, а не Минск.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил бывший замминистра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главной целью Кремля является Брюссель, единство ЕС, потому что новости говорят о том, что сценарий 2017-2018 годов повторяется с абсолютной идентичностью, потому что реальные события на границах Литвы сопровождается и следствием этих событий являются информационные атаки.

Эти атаки заключаются в сообщениях о якобы нечеловеческом отношении литовских, то есть европейских, пограничников к людям, которые пересекают границу страны ЕС, о дегуманизации ситуации, которая там происходит.

Потому что единственным источником информации с белорусской территории продолжает быть не журналистская общественность, а сайты госорганов – пограничного госкомитета, сайты президента и подконтрольные КГБ медиаплощадки…

Вся эта медиа-армия пишет о том, что не только происходит миграционный кризис, но и именно литовские пограничники и официальные лица, которые якобы встречают мигрантов на территории ЕС, совершают противоправные действия в отношении этих мигрантов, они их пытают, бьют, травят собаками и так далее», – добавил экс-замминистра.