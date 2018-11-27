В Киеве сокрушаются: Русские узнают все секреты катеров Порошенко!

27.11.2018, Киев, Галина Шершнева

Попытка ВМСУ прорваться через Керченский пролив была спланированной операцией, в которой были задействованы не только три плавсредства, но и авиация, причем, возможно, и американская.

Об этом в эфире телеканала UMN заявил руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там не все так однозначно. Там были другие плавсредства, которые обеспечивали переход. Морская авиация осуществляла разведку за несколько дней. И, может, американский самолет не только сегодня летал.

Но получилось, как вышло. Если в первый раз россияне не знали, что делать, то сейчас у них был четкий сценарий. Первый бой наших военно-морских сил получился неудачным», – сказал Чмут.

Он обеспокоен тем, что бронекатера проекта «Гюрза» попали к российским пограничникам без видимых повреждений.

«Вопрос к ВМСУ, насколько они допускали, что такое возможно. Для нас это утрата. Для россиян это возможность получить детальный доступ к нашим катерам, изучить их, понять их возможности. Это доступ к системам связи, если наши их не повредили перед тем как. Многое зависит от того, что россияне будут делать и что вернут нам», – сказал Чмут.