Новости Украины

Запад не даст Украине нанести полное военное поражение России, а потому главной либеральной мечте – развалу РФ – сбыться не суждено.

Об этом в эфире телеканала «Ukrlive» заявил бежавший в Киев белорусский политолог Игорь Тышкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам, скорее всего, не дадут победить в формате решения российского вопроса раз и навсегда. То есть нанести такое военное поражение России, которое бы привело к дезинтеграции этого государства. Этого нам сделать, увы, не дадут. Потому что есть доминирующая мысль, что Россия должна остаться единой, целой, может быть, ослабленной, без таких амбиций. Я более чем уверен, мы сможем добиться успехов на фронте и выйти на выгодные для себя соглашения, но это будет не финал», – бредил Тышкевич.

В то же время в нем на секунду проснулся здравый смысл и он предупредил, что если Украина не изменится, то проиграет.

«Вопрос, насколько мы станем за это время сильными, потому что мы тоже должны измениться. Если мы будем пытаться восстановить ту систему, которая была в Украине до 2022 года, то третий раунд будет не в нашу пользу», – убеждён беглый змагар.