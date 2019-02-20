В Киеве сокрушаются: Запад не хочет отключать Россию от SWIFT

20.02.2019, Киев, Максим Карпенко

Страны Европы не будут идти на желаемый Украиной уровень конфронтации с Россией. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил бывший спикер запрещенного в РФ «Правого сектора», депутат Верховной Рады Борислав Береза.

По его словам, европейская экономика сильно зависит от России, поэтому западные соседи Украины не будут вредить своим интересам ради «незалежной», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что такое: «Поможет так, как мы хотим?». Чтобы они грюкнули по столу, отключили от SWIFT, сказали: «Нет, мы отказываемся от газа» – нет. Они такого делать не будут. Если кто-то хочет такого, то это исключительно фантазия, пока нереалистичная. Хотел ли бы я такого? Да, хотел. Но мы понимаем, что Европа не будет так портить отношения с Россией, потому что Россия большой игрок сейчас в экономике той же Европы. Россия дает газ, покупает товары, от этого зависит очень большое количество работающих людей», – заявил Береза.