//exit;
20.02.2019, Киев, Максим Карпенко
 
ЕС, Политика, Россия, США, Украина
Просмотров:

В Киеве сокрушаются: Запад не хочет отключать Россию от SWIFT

Страны Европы не будут идти на желаемый Украиной уровень конфронтации с Россией. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил бывший спикер запрещенного в РФ «Правого сектора», депутат Верховной Рады Борислав Береза.

По его словам, европейская экономика сильно зависит от России, поэтому западные соседи Украины не будут вредить своим интересам ради «незалежной», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Что такое: «Поможет так, как мы хотим?». Чтобы они грюкнули по столу, отключили от SWIFT, сказали: «Нет, мы отказываемся от газа» – нет. Они такого делать не будут. Если кто-то хочет такого, то это исключительно фантазия, пока нереалистичная. Хотел ли бы я такого? Да, хотел. Но мы понимаем, что Европа не будет так портить отношения с Россией, потому что Россия большой игрок сейчас в экономике той же Европы. Россия дает газ, покупает товары, от этого зависит очень большое количество работающих людей», – заявил Береза.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296
Все новости за сегодня
  • Февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть