В Киеве сорвали мемориальную доску большевистскому украинизатору

24.11.2018, Киев, Максим Карпенко

С фасада Киевского национального университета демонтировали памятную доску выпускнику ВУЗа, советскому партийному деятелю, академику и бывшему Наркому просвещения (аналог министерской должности, – авт.) Владимиру Затонскому.

Об этом говорится в сообщении украинской праворадикальной группировки С14, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Националисты считают обоснованным демонтаж памятной доски и называют Затонского одним из организаторов голодомора и «красного террора».

Интересно, что в биографии Затонского есть и другие примечательные вехи. Например, он считается одним из сторонников украинизации, которую проводили большевики в Малороссии.

Затонский даже выпустил специальную книгу «Национальная проблема на Украине», где обосновывал украинизацию «работников умственного труда» – дабы те говорили на одном языке с крестьянами, которых следовало сделать сторонниками большевиков.

Чтобы в строительство социализма втянуть крестьянина, надо иметь с ним общий язык, знать его быт, влезть ему в душу, чтобы верно донести свою мысль. Потому нужна украинская культура, по содержанию пролетарская, а по форме украинская. Требуется смычка между пролетариатом и крестьянством. Если пролетарий не возьмётся за украинского крестьянина, то за него возьмётся украинский кулак и украинская нэповская буржуазия, украинский националист, уверял Затонский.

При этом сам автор признавал, что русский пролетариат городов и образованное население к политике украинизации относилось презрительно, считая ее продолжением дела по расколу единой русской нации: «Широкие украинские массы относились с презрением к Украине … украинофилы считались немцами…».