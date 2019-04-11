В Киеве сорвали пресс-конференцию бывшего друга Зеленского

11.04.2019, Киев, Игорь Петров

Бывший актер Студии Квартал 95 Денис Манжосов и бывший друг кандидата в президенты Владимира Зеленского собирал пресс-конференцию чтобы опровергнуть клевету на Владимира Зеленского, но пресс-конференцию сорвали.

Об этом он заявил в эфире подконтрольного структурам Петра Порошенко пропагандистского телеканала «Прямой», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пресс-конференция Дениса Манжосова была заявлена на 12 часов дня 11 апреля, но не состоялась.

«Я собирал сегодняшнюю конференцию ради одного – чтобы донести людям, что, несмотря на то, что произошло между нами много лети назад, не может быть такого, чтобы я говорил плохо о своих юношеских товарищах. Все очень хотят услышать от меня какие-то неправильные слова, комментарии, провокации в сторону Зеленского. Это невозможно. Я приехал на конференцию. Был представитель со стороны организаторов. Мне сказали, что я могу уехать на 40 минут попить кофе. Я уехал пить кофе. Через 15-20 минут организаторы перезвонили мне и сказали, что здание заминировано, что лучше не появляться», – сказал Денис Манжосов.

Он опроверг распускаемые черными пиарщиками Порошенко слухи о том, что Владимир Зеленский якобы употребляет наркотики.

«Я говорю вам, что это неправда. Я говорю вам, что это – глупость, высосанная из пальца», – сказал он. Он также заявил, что такие вопросы служат для раздувания нездорового интереса.

«Не кажется ли вам, что постановка таких вопросов в таких программах неуместна, необоснованна, что это работает исключительно на фарс, привлечение внимания, шоу?», – сказал Денис Манжосов.