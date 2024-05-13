В Киеве советуют готовить Харьков к «многолетней обороне в окружении»

Скорее всего, российская армия возьмёт Харьков в окружение, поэтому Киев заранее должен подготовить его к многолетней обороне.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил майор запаса, участник карательной операции против ЛДНР Алексей Гетьман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русские давно научились воевать, были бы они дурные – не захватили бы столько территории, и не совершали бы таких действий.

Разумеется, они в лоб Харьков штурмовать не будут, они попытаются его окружить. Группировки в семьдесят тысяч не хватит для штурма Харькова, потому что вспомним, сколько они Бахмут и Авдеевку пытались захватить», – рассуждал Гетьман.