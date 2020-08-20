В Киеве советуют Лукашенко не идти на уступки оппозиции

20.08.2020, Киев, Игорь Петров

Если Александр Лукашенко продолжит идти на уступки оппозиции, то это не уменьшит протесты, поскольку оппозиция в любом случае не намерена делать это, что уже показал пример Украины в 2013-2014 годах.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Булавин.

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«И Янукович во время Майдана, и Лукашенко сейчас шли навстречу протестующим, пытались как-то учитывать их требования. Но отвечать на требования протестующих бесполезно. Например, Лукашенко предлагал оппозиции пересчитать голоса. Но никакого спада протестов это не вызвало. Аналогичные действия Януковича всем хорошо известны.

Подобное происходило не только в Белоруссии и Украине, но и в Грузии, Армении, где тоже были свои «цветные революции». Это одни и те же технологии, и они связаны не с тем, как взаимодействуют оппозиция и власть, а с тем, как должна действовать оппозиция независимо от того, что говорит власть и идет ли она на какие-либо уступки. В свое время Янукович пошел на предельные уступки, и это только ухудшило ситуацию. И то же самое может произойти в Белоруссии.

Но в Белоруссии нет ядра протестного движения, нет никакой программы. У нас во время Майдана говорили хотя бы про «золотой унитаз» и «кружевные трусики». Белорусская оппозиция не говорит даже такого. К тому же ее позиции противоречивы – одни говорят, что нужно проводить переговоры с Россией, Тихановская – что нужно запретить русский язык. Если бы Лукашенко и его команда имели опытных политтехнологов, то все это можно было бы легко использовать и свести на нет все движение», – сказал политолог.