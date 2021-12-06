В Киеве советуют украинцам побыстрее эмигрировать

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Новости Украины

Украинское руководство целенаправленно грабит и уничтожает собственный народ, которому остаётся только бежать из страны.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по экономическим и политическим вопросам Всеволод Степанюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, на Украине построено государство, которое враждебно к своему населению. Все законопроекты за последние 8 лет принимаются не в интересах населения. Ситуация с пандемией – у нас уже многие области вышли с «красной зоны»… Так что сделала Верховная рада? Поменяли условия, и теперь почти все области в «красной зоне». Правительство говорит: «Пока Билл Гейтс не заработает 100 миллионов долларов, вы никуда не пойдёте, а будете ходить облепленные QR-кодами», – сказал он.

Кроме того, эксперт отметил, что единственный выход для граждан Украины – эмиграция.

«Вакцинация проводится не с целью блага для населения, а чтобы кто-то заработал сумасшедшие деньги. И, кстати, зарабатывают. Сколько у нас ПЦР-тесты стоят? А во всём мире они бесплатные. Вся оппозиционная палитра, которая хоть немножко выражала интересы народа, зачищена силовым путём, поэтому, кроме эмиграции, людям ничего не остаётся в этой стране», – заключил Степанюк.