В Киеве советуют украинцам побыстрее эмигрировать

06.12.2021  22:41 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Кризис, Медицина, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса
Новости Украины

Украинское руководство целенаправленно грабит и уничтожает собственный народ, которому остаётся только бежать из страны.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по экономическим и политическим вопросам Всеволод Степанюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское руководство целенаправленно грабит и уничтожает собственный народ, которому остаётся только бежать из страны....

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«К сожалению, на Украине построено государство, которое враждебно к своему населению. Все законопроекты за последние 8 лет принимаются не в интересах населения.

Ситуация с пандемией – у нас уже многие области вышли с «красной зоны»… Так что сделала Верховная рада? Поменяли условия, и теперь почти все области в «красной зоне». Правительство говорит: «Пока Билл Гейтс не заработает 100 миллионов долларов, вы никуда не пойдёте, а будете ходить облепленные QR-кодами», – сказал он.

Кроме того, эксперт отметил, что единственный выход для граждан Украины – эмиграция.

«Вакцинация проводится не с целью блага для населения, а чтобы кто-то заработал сумасшедшие деньги. И, кстати, зарабатывают. Сколько у нас ПЦР-тесты стоят? А во всём мире они бесплатные.

Вся оппозиционная палитра, которая хоть немножко выражала интересы народа, зачищена силовым путём, поэтому, кроме эмиграции, людям ничего не остаётся в этой стране», – заключил Степанюк.

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