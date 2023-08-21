В Киеве сожгли 12 автомобилей ВСУ

Игорь Шкапа.  
21.08.2023 10:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Киев, Общество, Украина


В Киеве правоохранители задержали мужчину, который поджигал машины военных.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщат Нацполиция Украины.

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который поджигал машины военных. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

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«В Киеве полиция задержала мужчину за поджог 12 автомобилей военнослужащих. Фигуранта полицейские разоблачили «на горячем» во время закладки зажигательного устройства в дежурный военный автомобиль.

Устройства злоумышленник изготовлял сам, они срабатывали по определенному времени. Свои действия задержанный объяснил отрицательным отношением к военным. Проверка его причастности к другим преступлениям, в том числе против основ национальной безопасности Украины, продолжается», – говорится в сообщении.

В настоящее время мужчина арестован. Ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

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