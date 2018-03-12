12.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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В Киеве сожгли храм Московского Патриархата

В Киеве со второй попытки сожгли храм Преображения Господня на улице Автозаводская, 68. ЧП произошло в ночь с 9 на 10 марта, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на пресс-службу Киевской митрополии.

Сообщается, что около трех часов ночи неизвестные разбили окно храма, залили внутрь горючую жидкость и подожгли ее. По факту преступления киевская полиция возбудила уголовное дело.

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По словам настоятеля храма, протоиерея Александра Проченко, огонь уничтожил часть икон, пол и потолок.

Только недавно в храме был сделан ремонт. Сейчас служить здесь нельзя – все в копоти», – отметил отец Александр.

Напомним, предыдущая попытка поджога этого же храма была сделана в ночь с 22 на 23 мая 2016-го года. Тогда местным жителям и настоятелю храма удалось потушить возгорание.