В Киеве спешат освободить от могилизации самых состоятельных украинцев

Из-за тотальной могилизации украинская экономика столкнулась с серьёзной проблемой нехватки рабочих рук.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог и русофоб Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Реально к весне могут быть очень серьёзные проблемы с посевной. Мне фермеры говорили, что у некоторых руки опускаются, они не знают, кто будет сидеть на сеялках, за рулём тракторов. Потому что мобилизовали много трактористов. И у бизнеса такая же проблема.

Когда Зеленский говорил, что цена вопроса мобилизации исчисляется сотнями миллиардов, он в этом был абсолютно прав. Кто-то неглупый дал ему правильные расчёты. Но какие выводы они из этого делают?», – сказал Романенко.