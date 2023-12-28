В Киеве спешат освободить от могилизации самых состоятельных украинцев
Из-за тотальной могилизации украинская экономика столкнулась с серьёзной проблемой нехватки рабочих рук.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог и русофоб Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Реально к весне могут быть очень серьёзные проблемы с посевной. Мне фермеры говорили, что у некоторых руки опускаются, они не знают, кто будет сидеть на сеялках, за рулём тракторов. Потому что мобилизовали много трактористов. И у бизнеса такая же проблема.
Когда Зеленский говорил, что цена вопроса мобилизации исчисляется сотнями миллиардов, он в этом был абсолютно прав. Кто-то неглупый дал ему правильные расчёты. Но какие выводы они из этого делают?», – сказал Романенко.
Однако в Киеве придумали простое решение проблемы – раздача «брони» тем, кто хорошо зарабатывает и платит большие налоги.
«Я слышал, что введут норму, что если у человека большая зарплата и высокие доходы, то так как он является полезным налогоплательщиком, его не будут призывать. Я слышал о такой норме. Но как они это сделают, я не знаю», – добавил политолог.
Спасибо!
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