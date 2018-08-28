28.08.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Д.Б., Киев, Колониальная демократия, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина, Экономика коллапса

В Киеве списывают разруху в стране и разочарование в итогах Майдана на «козни Путина»



Причиной недовольства украинцев беспорядком в стране является «раздувание зрады» со стороны России.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации, нардеп от «Народного фронта» Виктория Сюмар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Результат Путина, который мы увидели на выборах, это результат не какой-то работы, а монополизации информационного пространства. И в России распространенность соцсетей и интернета является не такой значительной, как на Украине. Он монополизировал информационное пространство и начал использовать слабые места других стран.
У нас соцсети чрезвычайно влиятельные, даже влиятельнее, чем в европейских странах. Для нас российское влияние однозначно более угрожающее, потому что очень легко раздувать зраду», – сказала она.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о приезде нацистов из украинского движения «Видсич» на малую родину нардепа Виктории Сюмар, чтобы обвинить её в способствовании продлению лицензии телеканала «Интер», который радикалы считают «рупором Кремля».

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