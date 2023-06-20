В Киеве спохватились: Надо срочно замазать нацистские кресты на танках ВСУ

20.06.2023 22:47
  (Мск) 
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Военные преступления, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Командиры бригад и батальонов ВСУ должны озаботиться тем, чтобы убрать нацистские кресты на бронетехнике и поснимать с украинских солдат шевроны с эсэсовской символикой.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Командиры бригад и батальонов ВСУ должны озаботиться тем, чтобы убрать нацистские кресты на бронетехнике...

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«Понятно, что всё антироссийское и антисоветское органично стало популярно в определённый момент после российского вторжения, да и то [раньше], но мы должны всё-таки не переступать эту грань. То, что касается нацизма, мы должны понимать, что для всего нормального мира это безусловное зло. Все эти кресты на танках, вся эта символика, связанная с «мёртвой головой», всё это очень внимательно нашими заместителями руководителей бригад, батальонов должно вычищаться у военнослужащих. Чтобы её не было публично», – призвал Бортник.

Шелест напомнил, что «есть проблемы и в тылу», например, в Киеве сняли мемориальную доску с именами футболистов «матча смерти», который прошёл в период гитлеровской оккупации.

«Меня даже не столько волнует, что кому-то сняли, меня волнует – кому поставили. Потому что те люди, которые служили, приносили клятву нацизму или Гитлеру, на их базе не может создаваться пантеон национальных героев. Есть такое определение «проклятые солдаты». Даже если они хотели независимость Украины и служили другим войскам и режимам, которые осуждены всем миром, мы должны помнить их, жалеть их, но для пантеона героев есть у нас много более однозначных фигур.

Поэтому с этим надо очень осторожно, не подыгрывать российской пропаганде. Вся эта эстетика должна зачищаться с военнослужащих, государственного дискурса. Для чего кресты на танках? Нарисуйте тризуб на танке, у нас есть свои символы», – увиливал политолог.

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