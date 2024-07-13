В Киеве спорят: Стоит ли ублажать меджлисовцев ценой нового кровавого контрнаступа

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Даже если контрнаступ 2023 года в сторону Крыма оказался провальным и кровавым для ВСУ, попытки пробиться к полуострову не должны прекращаться – ибо иначе Украина теряет лицо перед поверившими в неё беглыми меджлисовцами.

Об этом на канале разыскиваемого в РФ как преступника киевского политолога Юрия Романенко заявил украинский философ-майданщик Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть неприятная для украинцев вещь. Мы, всё-таки, хотим если не отвоевать Крым, то вернуть проход к нему. Бронированным кулаком, или как-то иначе, в любом случае хотим. Если мы этого не делаем, то теряем лицо перед крымскими татарами. Мы их обнадёжили и, фактически, «кинули». Это не очень красиво для кармы народа», – сказал Дацюк.

Однако Юрий Романенко с ним не согласился, назвав план нереалистичным.

«Серёжа, давай говорить прагматично – это фантастика. Мы не должны строить политику на том, что кого-то обнадёжили. Это просто вопрос адекватности. И строить свою политику на обещаниях, а не на том, какие у нас реально есть ресурсы – это снова биться лбом в стену», – возразил политолог.