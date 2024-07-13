В Киеве спорят: Стоит ли ублажать меджлисовцев ценой нового кровавого контрнаступа

Вадим Москаленко.  
13.07.2024 23:45
  (Мск) , Киев
Просмотров: 149
 
Война, Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина


Даже если контрнаступ 2023 года в сторону Крыма оказался провальным и кровавым для ВСУ, попытки пробиться к полуострову не должны прекращаться – ибо иначе Украина теряет лицо перед поверившими в неё беглыми меджлисовцами.

Об этом на канале разыскиваемого в РФ как преступника киевского политолога Юрия Романенко заявил украинский философ-майданщик Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже если контрнаступ 2023 года в сторону Крыма оказался провальным и кровавым для ВСУ,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Есть неприятная для украинцев вещь. Мы, всё-таки, хотим если не отвоевать Крым, то вернуть проход к нему. Бронированным кулаком, или как-то иначе, в любом случае хотим. Если мы этого не делаем, то теряем лицо перед крымскими татарами. Мы их обнадёжили и, фактически, «кинули». Это не очень красиво для кармы народа», – сказал Дацюк.

Однако Юрий Романенко с ним не согласился, назвав план нереалистичным.

«Серёжа, давай говорить прагматично – это фантастика. Мы не должны строить политику на том, что кого-то обнадёжили. Это просто вопрос адекватности. И строить свою политику на обещаниях, а не на том, какие у нас реально есть ресурсы – это снова биться лбом в стену», – возразил политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть