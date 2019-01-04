В Киеве спустя четыре года вдруг обнаружили нацистов

04.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Нацистские марши и фашизация страны спустя четыре года после майдана наконец перестала казаться чем-то смешным для людей, которые в 2014 вдохновлённо скакали за «революцию гидности».

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Реакция мирового сообщества вообще на ситуацию в Украине не то что настораживает, а требует серьёзных адекватных оценок с нашей стороны – и медиа, и экспертов, и политиков. Реакция на то, что происходило на улицах Киева в связи с маршем в поддержку Бандеры, [в котором участвовали] даже некоторое первые лица государства», – отметил эксперт.

«Это не смешно. Как бы мы друг друга в эфирах не убеждали что у нас всё хорошо, у нас явно прослеживается усиление, укрепление радикального нацистского крыла в политике. Не надо путать это с «фашио» – добавил Ермолаев.