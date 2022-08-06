В Киеве стали что-то подозревать: Наступление на юге готовится, но российское

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Россия сформировала на южном направлении мощную группировку войск, основу которой составляют десантники, что может свидетельствовать о готовности к дальнейшему наступлению со стороны Херсонской области.

Об этом в эфире 5 канала заявил бывший спикер Генштаба ВСУ, бежавший из Крыма украинский военный Владислав Селезнёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Селезнёва, наступление российских войск может быть направлено как со стороны Херсона на Николаев, так и в сторону Запорожья.

«Сейчас россияне на южном фланге российско-украинского фронта уже сосредоточили как минимум 30 батальонно-тактических групп. Ещё несколько групп находятся на севере временно оккупированного Крыма в готовности к перемещению. Куда именно – доподлинно неизвестно, но есть лишь два варианта. Первый – это направление к Гуляй-Полю на Запорожье, или это направление на Херсон, а там уже будут они смотреть – будь то на Николаев или на Кривой Рог, или, возможно, на тот же многострадальный Никополь в направлении на Запорожье. То есть, формируется очень мощная военная группировка. Более того, в этой группировке немалую часть составляют воздушно-десантные войска Российской Федерации. Де-факто, они сейчас собрали со всех участков российско-украинского фронта все подразделения десантных войск и сосредоточили их на одном относительно небольшом кусочке суши. Для чего предназначен десант? Десант предназначен для мгновенного продвижения вперёд, захвата новых плацдармов и рубежей, и удержания их до подхода основных сил противника. Потому можно считать, что благодаря тому, что мы знаем, что десантники переместились в район Херсона и Новой Каховки, можно говорить, что в ближайшее время именно тут будут происходить атаки российских военных», – заявил Селезнёв.

По его мнению, Кремль не отказался от возвращения исторических земель Новороссии.

«Я вам хочу напомнить историю, с чего все начиналось в 2014-м году. С создания так называемой Новороссии. Фактически те регионы нашей страны, где сейчас происходят ожесточённые бои, начиная с Харькова. Луганска и Донецка, Запорожской области, Херсонской области, к этому россияне стремятся добавить еще Одессу, Одесскую область и создать на базе этих регионов так называемую республику Новороссия. Для того, чтобы реализовать этот план, они должны взять под контроль не только определённые участки территории областей, но и областные центры. Именно в этом направлении они работают», – заявил Селезнёв.