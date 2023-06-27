В Киеве страдают: Испугавшийся Запад отказался уничтожать Россию

Мятеж главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и реакция на это «западных партнёров» Украины свидетельствует о том, что на Западе не до конца понимают опасность существования России и предпочитают прятать голову в песок.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-глава МИД Украины, а ныне руководитель «центра исследования России» Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока что, думаю, что сносить [путинский режим] он [Запад] не хочет. И эта та, к сожалению для нас, ситуация, когда позиция «я засунул голову в песок» превалирует над способностью думать немного наперёд. Поверьте, это грустно, потому что даже этот недопутч (мятеж Пригожина – ред.) пока что не научил наших западных партнёров в своём подавляющем большинстве немного расчехлить мозг и думать наперёд. Мы только что услышали только от представителей Британии, что они готовятся начинать думать, но это хотя бы и такой вариант, хотя он довольно растянутый в процессе и времени, но дай Бог, чтобы они хоть так начали готовиться думать. Поэтому, думаю, пока что, к сожалению, мейнстрим в головах западных партнёров заключается в том, что Россию всё равно каким-то образом нужно сохранять, потому что это будет лучше. Я считаю – это колоссальной стратегической ошибкой, и наши коллеги в центре, мы сейчас работаем над тем, чтобы объяснять нашим партнёрам, что нельзя остановить ход истории, потому что, по моему мнению, Российская империя вышла на свою финишную прямую и просто, как «Титаник», летит на свой айсберг», – причитал он.

«Однако на Западе думают, что ещё можно каким-то образом этот «Титаник» где-то притормозить, но это иллюзия», – пожаловался Огрызко.