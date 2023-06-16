В Киеве страдают: ВСУ не добрались даже до первой линии обороны ВС РФ

Вадим Москаленко .  
16.06.2023 21:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 519
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


За более чем неделю давно готовившегося наступления – ВСУ потерпели сокрушительное поражение и не смогли преодолеть даже минные поля.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За более чем неделю давно готовившегося наступления – ВСУ потерпели сокрушительное поражение и не...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Недооценка противника ведёт к поражению. Всё было основано на том, что «русня побежит». А русня не побежала. И что теперь делать?

Предполье – это минные поля. Мы подошли к первой линии обороны [российской армии] только в Времьевском выступе. Река Малые Ялы, кажется. Мы зашли в маленькие сёла, идут боевые действия. А остальной фронт стоит. Мы предполье ещё не прошли, не говоря уже про первые рубежи обороны», – сказал Стариков.

Он заявил, что к такому поражению ВСУ привело банальное отсутствие инженерной техники и простой разведки.

«Почему инженерная разведка была проведена плохо? После этого были потери тех подразделений, которые шли на первые рубежи атаки. Они ж на предполье остановились. Посчитали, что там нет мин, а взорвались на минных полях.

Поэтому, я думаю, Генштаб об этом знает, и сейчас ищет варианты найти инженерную технику, без которой преодолеть это всё будет нельзя», – подытожил эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть