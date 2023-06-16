В Киеве страдают: ВСУ не добрались даже до первой линии обороны ВС РФ

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За более чем неделю давно готовившегося наступления – ВСУ потерпели сокрушительное поражение и не смогли преодолеть даже минные поля.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недооценка противника ведёт к поражению. Всё было основано на том, что «русня побежит». А русня не побежала. И что теперь делать? Предполье – это минные поля. Мы подошли к первой линии обороны [российской армии] только в Времьевском выступе. Река Малые Ялы, кажется. Мы зашли в маленькие сёла, идут боевые действия. А остальной фронт стоит. Мы предполье ещё не прошли, не говоря уже про первые рубежи обороны», – сказал Стариков.

Он заявил, что к такому поражению ВСУ привело банальное отсутствие инженерной техники и простой разведки.

«Почему инженерная разведка была проведена плохо? После этого были потери тех подразделений, которые шли на первые рубежи атаки. Они ж на предполье остановились. Посчитали, что там нет мин, а взорвались на минных полях. Поэтому, я думаю, Генштаб об этом знает, и сейчас ищет варианты найти инженерную технику, без которой преодолеть это всё будет нельзя», – подытожил эксперт.