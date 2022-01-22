В Киеве стращали Россию 500-метровым украинским флагом

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

«Рух сопротивления оккупации» провел в центре Киева акцию, в ходе которой развернул 500-метровый флаг Украины с призывом к населению «объединиться для противодействия российской агрессии». Полотнище будет разделено на кусочки и отправлено, в том числе, военнослужащим ВСУ на фронт.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», акция собрала около двухсот человек. Организаторы обратились к Западу, требуя увеличить военную помощь Украине и применить к России более жесткие санкции, не допустить запуска «Северного потока-2» и пр.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

В акции участвовали представители украинской диаспоры в США, и «узники Кремля» Игорь Козловский, бывший в плену в ДНР в 2014 году, а также Исмаил Рамазанов, который был задержан в Крыму в 2018 году по обвинению в пропаганде экстремизма и провел в крымском СИЗО полгода.

Они призвали украинские власти ускорить вступление страны в НАТО.

Игорь Козловский рассказал, что, когда он находился в тюрьме, там каждое утро звучал гимн России, и он в это время пел гимн Украины.

«Я пел гимн Украины, и в это время я чувствовал, что со мной поет вся Украина. И это важный момент, который должен помнить каждый – что даже если он один на поле боя, с ним – вся Украина», – сказал Козловский.