В Киеве строят планы переноса столицы в Крым

Анатолий Лапин.  
29.04.2023 17:46
  (Мск) , Киев
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Дзен, Крым, Общество, Россия, Украина


Столица Украины должна быть перенесена из Киева. Для этого нужно построить новый город, а местом строительства может стать Крым.

Об этом в эфире интенет-канала «Альфа и Омега» заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Столица Украины должна быть перенесена из Киева. Для этого нужно построить новый город, а...

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По мнению Арестовича, эта инициатива должна настроить жителей Крыма в пользу Украины и даст сотни тысяч рабочих мест.

«Мы сами беседовали здесь о переносе столицы, возможном переносе в Крым, например, как один из вариантов. Это же стратегия державности. Тогда мы говорим, ребята, что вы наши до мозга костей. А строительство столицы – это 600 тысяч рабочих мест на стройки и потом. И вперед – пол Крыма с работой, молодцы, все наши, забыли все, давайте строить, дружба, местное самоуправление обладает право частично определять гуманитарную политику», – заявил Арестович.

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