В Киеве строят планы «развала России» на национальные государства

Украина должна содействовать развалу России на разные части, в том числе за счет роста сепаратизма в национальных республиках.

Об этом, выступая на «Форуме лидеров общественного мнения», заявил экс-депутат Верховной рады, львовянин Тарас Стецькив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Стецькива, прекращение существования России в нынешних границах – это цель украинской войны.

«Я подходил бы к вопросу будущего России с точки зрения безопасности. Вопрос стоит так – какой бы должна быть будущая Россия, ели мы хотим, чтобы Россия была безопасной не только для Украины, но и для всего цивилизованного мира. Мой базовый тезис в этом вопросе звучит так: «Если мы хотим, чтобы Россия была безопасной для мира, или, иными словами, если мы правильно формулируем цели этой российско-украинской войны, то настоящей целью этой войны является завершение исторического существования России как империи.

То есть, в России должен быть осуществлен процесс деколонизации и Россия должна быть деимпериализована. Россия является слишком централизованным государством. Можно сказать, москвоцентрическим. Она исторически слишком сильно расширилась географически, а ее имперская история является такой, что если ее оставить в таком состоянии, даже, как говорят на Западе, ослабленной, но великой, то это всегда будет сохранять угрозу новых войн, и не только против Украины.

То есть, по моему мнению, вопрос восстановления территориальной целостности Украины в границах 91-го года – это сама собой понятная вещь. Но, если мы хотим достичь безопасности на всем евроазиатском пространстве, то мы должны переформатировать, должны содействовать переформатированию России как с точки зрения ее государственного устройства, так и с точки зрения ее территориальной организации. В этом вопросе мы должны опереться на сам собой понятный народный принцип демократического самоопределения народов, которые населяют нынешнюю Российскую Федерацию, территорий и общин.

Какое количество этих народов, а их, если не ошибаюсь, из 81-го субъекта Российской Федерации, 21 – это национальные автономии, какая часть из этих автономий пожелает решить свою судьбу самостоятельно, это должен быть легитимный процесс и зависеть от самих этих элит и их сообществ», – заявил Стецькив.