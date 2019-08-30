В Киеве суд обломал «гуманоидную майданную тусовку»

30.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Сегодня в Киеве был оправдан боец спецподразделения «Беркут», противостоявший путчистам во время государственного переворота в 2014 году

Об этом говорится на странице адвоката Валентина Рыбына в Facebook, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня, 30.08.2019г. судья Днепровского суда Киева Оксана Владимировна Бирса огласила приговор по Делу Андрея Хандрыкина. Бывший сотрудник харьковского батальона особого назначения «Беркут» привлекался к ответственности за страшное преступление – он якобы, будучи при исполнении, посмел задержать (какая дерзость!) покидьков, жегших живьем милиционеров напалмом с крыши коллонады стадиона им.Лобановского 20.01.2014 г. Причем эти покидьки были задержаны невежливо, без поклонов, без зачитывания прав, без ласковой укоризны в добрых глазах обгоревших беркутовцев, что гуманоидной майданной тусовкой было воспринято как жестокая пытка милых «онижедетей».

Причем задержанные было покидьки превратились после победы госпереворота из подозреваемых по Делу о массовых беспорядках в потерпелых по Делу о пытках бесчеловечными монстрами и сатрапами Панды. Но вишенкой на тухлом тортике этого Дела стало то, что за пять лет подтасовок, фальсификаций, лжесвидетельств и манипуляций, обвинению так и не удалось доказать присутствие Андрея Хандрыкина на крыше колонады. Его не смог никто опознать среди тех, кто задерживал метателей напалма, а политические лозунги и фарисейские завывания на общие темы в суде, к счастью, доказательной силы не имеют.

О том, собственно, и гласит оправдательный приговор, снявший, наконец, все обвинения с честного солдата, исполнявшего свой долг перед обществом и государством в те страшные дни», – отмечается на странице адвоката.