В Киеве суд восстановил в должности чиновника, покрывавшего убийства милиционеров на Майдане

15.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Окружной админсуд Киева принял решение о восстановлении Николая Голомши в должности первого замгенпрокурора, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом передает пресс-служба суда.

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В 2014 году Голомшу уволили из Генпрокуратуры согласно закону о люстрации. Чиновник обратился в суд из-за данного случая.

«Занимаемая Николаем Голомшой должность в ГПУ не была политической должностью, не доказана и правомерность применения к истцу процедур, предусмотренных соответствующим законом, что в свою очередь обуславливает вывод о недоказанности правомерности принятия оспариваемого решения по основаниям, в нем указанных, что является достаточным и самостоятельным основанием для отмены решения об увольнении», – говорится в сообщении суда.

Судьи постановили, что Голомша не может быть люстрирован только за то, что занял ранее свою должность.

Прокомментировал решение суда о восстановлении Голомши в должности и украинский юрист Андрей Портнов, курировавший при викторе Януковиче суды и правоохранительные органы.

“Друзья, пару слов о сегодняшнем судебном решении о восстановлении заместителя Генерального прокурора Голомши. Думаю, Луценко сейчас быстро выполнит решение суда с надеждой, что чиновник договорится с новыми властями и его оставят в должности. Схема примитивная, но когда-то уже сработала с другим преступником в прокурорских погонах Пискуном”, – написал Портнов в своем телеграм-канале.

По его словам, если ГПУ выполнит решение суда о восстановлении Голомши, то в сентябре, уже при новом генпрокуроре, его нужно будет немедленно уволить снова и начать расследование обстоятельств сокрытия ним преступлений времён “революции достоинства”.

“Он (Голомша- Ред) выполнял тогда в прокуратуре всю грязную работу и покрывал массовые убийства милиционеров на Майдане.

Если его оставят при новых властях, быстро превратим его в чудо с цветными перьями”, – пообещал Портнов.

Напомним, в октябре 2014 года генеральный прокурор Виталий Ярема уволил с должности первого заместителя генерального прокурора Николая Голомшу. Согласно приказу Яремы от 23 октября, Голомша уволен в связи с прекращением трудового договора согласно п. 7-2 ст. 36 Кодекса законов о труде, то есть исходя из оснований, предусмотренных законом «Об очищении власти» (о люстрации).

В настоящее время Голомша является главой маргинальной националистической партии “Патриот”, принимавшей участие в последних выборах в ВР Украины и получившей на них пару сотых процента голосов избирателей.