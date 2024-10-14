В Киеве суматоха: У русских полная поддержка ВПК на всех уровнях

Даже «Народный ВПК» в России работает на высоком уровне, не говоря уже о поддержке государственного и частного сектора, в то время, как на Украине ситуация с этим сложная, без тенденций к улучшениям.

Об этом на канале «Новости Live» заявила участник карательной операции против ЛДНР в составе сформированного в 2014-м из майданщиков батальона «Айдар», руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Враг не стыдится учиться у нас, а мы почему-то очень медленно учимся у врага. Россия сделала выводы, учится и многое копирует из того, что украинцы изобрели. А они очень классно масштабируют. Мы в это вбросили, условно, миллиард долларов, а они могут вбросить десять. Это у них работает на разных уровнях. Они работают как с частным сектором, засеивая его деньгами, так и с государственным, вкладывая в госпредприятия и контролируя результат. На третьем уровне они втягивают технологии с других стран, те же «Шахеды» втянули и локализовали производство. А ещё они помогают и частному, и государственному сектору в завозе комплектующих, это очень помогает. Потому что наш производитель проходит все эти таможни, логистические пути, вынужден сам думать, как это затянуть с того же Китая. А там (в России) государство максимально способствует зелёным коридором, они фурами, вагонами втягивают ресурс», – жаловалась Берлинская.

«Плюс, у них ещё один уровень, низовой, так называемый их народный ВПК, к сожалению, у них волонтёрское движение сейчас стало максимально мощным. И мы видим, насколько даже на гаражном уровне у них есть очень много достойных, к сожалению, изобретений, которыми они также поддерживают фронт. Мы, к сожалению, в большинстве своём работаем только на одном уровне, мы очень медленно запускаем какие-то государственные… мы почти не помогаем производителям с «комплектухой», – сокрушалась бандеровка.