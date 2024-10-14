В Киеве суматоха: У русских полная поддержка ВПК на всех уровнях

Вадим Москаленко.  
14.10.2024 19:44
  (Мск) , Киев
Просмотров: 627
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Даже «Народный ВПК» в России работает на высоком уровне, не говоря уже о поддержке государственного и частного сектора, в то время, как на Украине ситуация с этим сложная, без тенденций к улучшениям.

Об этом на канале «Новости Live» заявила участник карательной операции против ЛДНР в составе сформированного в 2014-м из майданщиков батальона «Айдар», руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже «Народный ВПК» в России работает на высоком уровне, не говоря уже о поддержке...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Враг не стыдится учиться у нас, а мы почему-то очень медленно учимся у врага. Россия сделала выводы, учится и многое копирует из того, что украинцы изобрели. А они очень классно масштабируют. Мы в это вбросили, условно, миллиард долларов, а они могут вбросить десять.

Это у них работает на разных уровнях. Они работают как с частным сектором, засеивая его деньгами, так и с государственным, вкладывая в госпредприятия и контролируя результат. На третьем уровне они втягивают технологии с других стран, те же «Шахеды» втянули и локализовали производство.

А ещё они помогают и частному, и государственному сектору в завозе комплектующих, это очень помогает. Потому что наш производитель проходит все эти таможни, логистические пути, вынужден сам думать, как это затянуть с того же Китая. А там (в России) государство максимально способствует зелёным коридором, они фурами, вагонами втягивают ресурс», – жаловалась Берлинская.

«Плюс, у них ещё один уровень, низовой, так называемый их народный ВПК, к сожалению, у них волонтёрское движение сейчас стало максимально мощным. И мы видим, насколько даже на гаражном уровне у них есть очень много достойных, к сожалению, изобретений, которыми они также поддерживают фронт.

Мы, к сожалению, в большинстве своём работаем только на одном уровне, мы очень медленно запускаем какие-то государственные… мы почти не помогаем производителям с «комплектухой», – сокрушалась бандеровка.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть