12.12.2018, Киев, Игорь Петров
 
Вооруженные силы, Украина
Просмотров:

В Киеве, Тернополе и Львове на улицах отлавливают молодежь в армию

Молодежь не хочет идти служить в украинскую армию, за призывниками охотятся на улицах. Об этом в эфире Ukrlife заявил украинский политолог Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Что Порошенко надо сделать, чтобы остаться? Только провокацию, чтобы Россия напала. Война все спишет. Кому война, кому – мать родна. Как сделать, чтобы списать все, что накрадено? Надо развязать войну, и концы – в воду. Тогда никто ничего не поймет, все будут думать, как спасти себя и свою семью.

Детей хватают на улицах под видом того, что их забирают в военкомат, в Киеве, прямо на станциях метро. В Тернополе, во Львове хватают. Что это? Где свобода человека? Где Конституция? Что, Конституция перестала действовать?

Вы не можете армию набрать? Так сделайте человеку минимальную зарплату. Плюс его надо научить каким-то специальностям, он должен получить водительские права, рабочую специальность. Человека надо мотивировать, а заодно научить пользоваться оружием, стрелять», – сказал Соскин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть