В Киеве теряют уверенность, что Украина доживёт до декабря
Россия собирается продолжать боевые действий до весны 2025 года, потому что эту зиму Украина может не пережить.
Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Россия не настроена торговаться, у них есть военный замысел довести военную кампанию, как минимум, до весны 2025 года. Зачем это надо, думаю, зрителям объяснять не надо – уже летом 2024 они почувствовали, чем оборачивается этот главный фронт. И инфраструктурный фронт в тылу. Так вот, русские будут продолжать наращивать силы на инфраструктурном фронте. Они считают, что там успех.
У нас есть часть киевской интеллигентщины, которая говорит, что переживём в сёлах… интересно, держали ли они в руках топор и знают ли, чем отличается твёрдотопливный котёл от газового», – сказал Ермолаев.
«План России чётко рассчитан и на последствия внутри Украины, экономические, социальные, психологические, и на какой-то новый политический ландшафт, который будет на 2025 год.
Когда мы говорим, что может быть, будет Трамп, у меня встречный вопрос – мы до декабря доживём? Нет, в сёлах, конечно, доживём… я о другом. Мы провели работу, чтобы поддержать, например, пожилое население Харьковщины? У нас проведена работа по размещению переселенцев?», – добавил эксперт.
Спасибо!
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