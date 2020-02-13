В Киеве тешат себя иллюзиями возвращения Крыма по прибалтийскому сценарию

13.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина должна запастись терпением и хитростью в процессе «возвращения» неподконтрольных ей территорий, как это было в ситуации со странами Прибалтики в составе СССР, которые Запад так и не признал советскими, но что не мешало ему успешно развивать отношения с Советским Союзом.

Об этом в эфире телеканала НАШ заявил украинский политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если речь идет о возвращении не только территории, но и людей, это процесс длительный. Это не будет за один – пять лет. Погодите, Акт США после Второй мировой войны об оккупации или аннексии Советским Союзом прибалтийских стран. Ничего же не мешало торговать с СССР? Не мешало. И дожили до тех дней, когда Прибалтика стала независимой. Так же что-то подобное будет и в этом случае. И речь тут идет о десятках лет.

Поэтому, если речь идет о десятилетиях, важно не потерять Крым из фокуса внимания внутренних украинских медиа. Не только говорить о трансляции украинских новостей, например, на Донбасс, но и информировать в украинских новостях о том, что происходит там, информировать нас о том, что происходит в Крыму», – заявил Чаплыга.

Отметим, что Соединенные Штаты вполне признали СССР в его границах вместе с прибалтийскими республиками, подписывая в Ялте, а затем в Потсдаме соглашения о переустройстве мира по итогам Второй мировой войны. Кроме того, нерушимость послевоенных границ была признана Заключительным актом Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1975 года.

Известен также документально зафиксированный диалог, состоявшийся в 1943 году между советским лидером Сталиным и президентом США Рузвельтом, который признал, что прибалтийские страны добровольно вошли в состав СССР:

Рузвельт: В Соединённых Штатах может быть поднят вопрос о включении Прибалтийских республик в Советский Союз, и я полагаю, что мировое общественное мнение сочтёт желательным, чтобы когда-нибудь в будущем каким-то образом было выражено мнение народов этих республик по этому вопросу. Поэтому я надеюсь, что маршал Сталин примет во внимание это пожелание. У меня лично нет никаких сомнений в том, что народы этих стран будут голосовать за присоединение к Советскому Союзу так же дружно, как они сделали это в 1940 году.

Сталин: Литва, Эстония и Латвия не имели автономии до революции в России. Царь был тогда в союзе с Соединёнными Штатами и с Англией, и никто не ставил вопроса о выводе этих стран из состава России. Почему этот вопрос ставится теперь?

Рузвельт: Дело в том, что общественное мнение не знает истории».