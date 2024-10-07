В Киеве топают ножками на генсека ООН: «Не сметь ехать в Казань!»

Вадим Москаленко.  
07.10.2024 20:32
  (Мск) , Киев
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БРИКС, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, ООН, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Запланированное участие генсека ООН Антониу Гутерриша в саммите БРИКС в Казани – «большая ошибка» и подпитка «российской агрессии».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил обслуживающий офис Зеленского политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запланированное участие генсека ООН Антониу Гутерриша в саммите БРИКС в Казани – «большая ошибка»...

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«Это большая ошибка пана Гутерриша. Он уже нарвался своей очень нейтральной позицией на конфликт с Израилем. Это точно не будет способствовать миру на Украине. И у нас много кто, и на Западе много людей воспринимают этот визит как заигрывание с Россией и Китаем. А Россия это рассматривает как демонстрацию того, что – раз так, значит, всё правильно мы делаем.

Сила ООН – это вообще уже такой призрак, который никто всерьёз не воспринимает, но, тем не менее, площадка эта нужная, никто не хочет от неё отказываться. Но со стороны Гутерриша – это проявление слабости, большая ошибка. Безусловно, это указание на то, что влияние БРИКС растёт, но в условиях такой войны, когда Россия ведёт всё более агрессивную политику, приезд в Россию – это огромная ошибка», – возмущался Фесенко.

Он призвал украинский МИД к решительным действиям.

«МИД должен реагировать, это его задание. Я думаю, обязательно нужно отреагировать и сказать, что это огромная ошибка, которая лишний раз демонстрирует слабость ООН и генсека. Которая никоим образом не будет способствовать мирным усилиям, наоборот, она только будет питать агрессию», – причитал политолог.

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