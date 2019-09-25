В Киеве торжествуют: Задавили русский язык квотами

25.09.2019, Киев, Игорь Петров

Украинские граждане якобы позитивно оценивают политику государственного протекционизма по насаждению украинского языка.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил член Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Государственный протекционизм привел к новым результатам. Было создано много песен, передач и фильмов именно на украинском языке. За три года – мы уже можем уверенно про это говорить – украинский язык вернулся в эфир радиостанций. И за эти три года украинская песня получила мощное развитие. В мае этого года мы провели опрос и выяснили, что около 80% слушателей отдают предпочтение контенту на украинском языке и являются активными потребителями такого телевизионного и радио-контента.

Около 60% опрошенных поддерживают политику государственного протекционизма относительно увеличения украинского и украиноязычного контента в эфире радиостанций и телеканалов. Примерно 50% опрошенных позитивно оценивают изменения в украинской музыкальной индустрии, произошедшие в результате внедрения квот на украиноязычную музыку», – заявил Костинский.