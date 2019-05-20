В Киеве тоже не верят болтовне Зеленского по Донбассу

20.05.2019, Киев, Игорь Петров

Заявления Владимира Зеленского на инаугурации о стремлении к миру в Донбассе – пока что просто популизм, у команды нового президента нет плана по урегулированию конфликта, иначе он был бы давно озвучен.

Такое мнение «ПолитНавигатору» высказал киевский политолог Павел Рудяков.

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«Если бы Зеленский отдал Донбасс России – так же, как Порошенко и Яценюк отдали России Крым, то это было бы для него политическим самоубийством. Поэтому он не может говорить ничего другого, кроме как «вернем Донбасс».

Насколько можно понять, у него пока нет каких-либо подготовленных вариантов для переговоров, поэтому он не может сказать ничего конкретного. Если бы у него были какие-то конкретные варианты, то они были бы озвучены», – считает эксперт.

С ним согласен еще один киевский политолог – Владимир Воля.

«У Зеленского и его команды нет однозначного понимания, что делать в отношении Донбасса. Какого-то конкретного плана пока не озвучивалось, все пока слишком гипотетически. Поэтому, скорее всего, ситуация с Донбассом будет развиваться так же, как она развивалась до сих пор», – сказал Воля.