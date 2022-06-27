В Киеве требуют, чтобы плечом к плечу с ВСУ воевал француз, немец, британец и американец

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Новости Украины

Одна единственная нация, не являясь ни членом ЕС, ни членом НАТО, не может долго в одиночку защищать всё цивилизованное человечество.

Об этом в эфире телеканала «Espreso» заявил экс-посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин будет идти на дальнейшее обострение. Очень важно, чтобы в этой ситуации, которая складывается, большая семёрка, особенно Лондон, Париж, Берлин и Вашингтон, поняли, что когда Кремль несёт угрозу Европе и всему цивилизованному человечеству, не должно быть такого, что одна нация на поле боя, тем более, которая не является ни членом НАТО, ни членом ЕС, билась против такого врага. Очень хорошо, что весь мир предоставляет Украине помощь войском, технологиями, боеприпасами. Но ещё лучше, когда такая ситуация складывается, рядом с украинским солдатом будет стоять француз, немец, британец, американец», – вещал он.

«Ситуация, которая складывается, шаги Путина понятны – он будет идти дальше на обострение. Отвечать этому может только вся Европа, весь мир. Наступило время, когда лидерам и большой семёрки, и европейских столиц, и Вашингтону нужно сказать о том, что мы держимся, мы можем держаться, мы можем биться, но хлопцы, становитесь рядом», – бредил Бессмертный.