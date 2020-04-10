В Киеве требуют форс-мажорного разрыва с МВФ

10.04.2020, Киев, Игорь Петров

МВФ в настоящее время уже не служит тем задачам, для которых он создавался, сотрудничество с ним не приносит пользу.

Об этом в интервью ГолосUA заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«МВФ уже последние лет 50 таких кредитов никому не дает. Со второй трети семидесятых годов прошлого века МВФ вообще не работает так, как изначально задумывалось в 1944 году. Для чего создавался МВФ? Чтобы странам в послевоенный период которые испытывают сложности со своей экономикой дать возможность использовать валютные ресурсы для закупки технологий и продуктов которые необходимы этим странам.

Вы не сможете сегодня использовать те ценные бумаги, которые эмитирует МВФ, для того чтобы закупить на них технологии или товары. В том виде, в котором МВФ сейчас существует, он не только бесполезен, а, исходя из тех требований, которые выдвигаются, он категорически вреден для экономики абсолютно всех стран. Поэтому чем меньше Украина будет сотрудничать с ВМФ, тем лучше для экономики страны.

Если вы посмотрите на историю сотрудничество Украины с МВФ, то это всегда имело очень печальные последствия для нашей экономики. Причем чем больше объем этого сотрудничества, тем более печальные последствия были. Давайте вспомним 2015 год –наибольший объем привлеченных кредитных ресурсов за всю историю независимости Украины. И что? У нас самый крупный с 1994 года обвал экономки.

Так что сотрудничество с МВФ нужно прекращать и договариваться с ними нужно не о том, что он продолжает брать на себя обязательства по возврату реальных долларов и евро за где-то там существующие записи о неких ценных бумагах виде квазивалюты эмитируемой МВФ, а о том, чтобы эти долги реструктуризировать. Если у нас форс-мажорные обстоятельства, значит они должны быть форс-мажорными для всех. А то вот интересная ситуация получается – для граждан Украины это форс-мажорные обстоятельства, а с кредиторами все нормально, мы продолжаем исполнять свои обязательства. Чудеса какие-то», – сказал Гаврилечко.