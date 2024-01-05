В Киеве требуют «гнать сса…ми тряпками» чиновника, запаниковавшего о наступлении на Чернигов

Местные власти украинских приграничных городов «пилят» выделенные на фортификацию средства, сея панику о наступлении русских ради новых вливаний, тем самым провоцируя бегство гражданского населения.

Об этом на канале украинского журналиста Александра Шелеста заявил экс-депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР в составе неонацистского подразделения «Азов» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мосийчука возмутили панические заявления главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

«Проходят сообщения, что российской армии нужно неделю или две, чтобы стать в боевые порядки и начинать атаку, движение, попытки прорыва с севера – Черниговская, Сумская области, там, где фронта нет», – напомнил слова Чауса ведущий.

«Моё личное мнение, что Чауса надо гнать ср..ной метлой или сса…ми тряпками с должности. Как впоследствии оказалось, эта цитата была сказана для того, чтобы подстегнуть людей, ответственных за строительство оборонительных сооружений, минирование и тому подобное, к более активным действиям.

У меня вопрос: если глава военной администрации, в обязанности которого это положено, и комендант, который за это отвечает, если они не справляются, и глава военной администрации прибегает к методу запугивания через информпространство. Потому что следом сказали, что пока никаких разведпризнаков нет, это возможно, но это возможно всегда. Если он прибегает к таким методам, чтобы люди активнее строили, то он либо дибил, либо враг, либо человек, который не способен», – сказал Мосийчук.