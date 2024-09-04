В Киеве требуют использовать диаспоры для давления на европейских политиков

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Киев должен активнее вынуждать свои западные диаспоры распространять русофобию и оказывать давление на европейских политиков.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик карательного батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если у вас есть знакомые за границей, спросите, сколько раз в день говорят об Украине и сколько раз говорили месяц назад? Месяц назад об Украине уже вообще не говорили. И я призываю наших граждан Украины, которые сейчас в Европе: если вы не хотите возвращаться на Украину, то можете и дальше с утра до вечера ходить на работу, рассказывая о зверствах рашистских оккупантов на территории Украины», – сказал экс-депутат.

«На День независимости в Варшаве был концерт. Количество украинцев-много тысяч. Представьте себе такие акции перед российским посольском в Варшаве. Представьте себе такие акции перед рассмотрением важных решений, например в Германии, перед передачей необходимого оружия», – добавил Лапин.