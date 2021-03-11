В Киеве требуют карать коллаборантов и «полностью переписать» статью о госизмене

11.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

На Украине статья за государственную измену абсолютно неработоспособна, её надо полностью переписать.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава ОО «Безопасность и взаимодействие на Украине», отпетый русофоб Семен Кабакаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Безусловно, вооружённые силы, отражение агрессии как таковой – это очень важный путь, на который мы должны встать и делать реформу для НАТО, но на первом месте всегда была гуманитарная составляющая. Это те вещи, которые использует Россия, и мы должны их укрепить – церковь, культура, история, язык, информационная составляющая. Эти все пять показателей мы должны укрепить, но перед тем, как укрепить, мы должны их вычистить», – заявил Кабакаев.

«Поэтому когда мы с вами говорим о деколонизации, это и о вопросе символов Советского Союза, которые нужно искоренить, это и вопросы культуры, церкви, истории. И в том числе закон о коллаборационизме, который показывает уже сегодня, что если ты помогаешь государству-агрессору в гуманитарной составляющей, физически или ещё как-то, ты должен будешь нести за это ответственность.

А не так, как это произошло, когда пришёл Зеленский к власти – через две недели суд выносит решение, что террористы и предатели могут выходить под залог. До этого такого не было – это абсурд! И выходит пан Ефремов, который в моём Луганске был одним из политических координаторов прихода Русского мира, Русской весны, и сейчас спокойно живёт», – сокрушался украинский деятель.

По его словам, для того, чтобы таких вещей не происходило, на Украине нужны такие предохранители, как закон о коллаборационизме.

«Считаю, что он должен быть принят в Верховной раде, потому что если нет наказаний за такие действия, пятая колонна будет для Украины только разрастаться, наращивать силы, и ей за это ничего не будет….

Также призываю поддержать статью о государственной измене, потому что работая с Генпрокуратурой прошлые пять лет по сбору доказательств российской агрессии, я заявляю ответственно: статья за государственную измену на Украине не работает, её надо полностью переписать, переписать дефиниционный ряд, и только после этого она станет работающей», – заключил Кабакаев.