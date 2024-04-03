В Киеве требуют начать эвакуацию Харькова и Херсона

Анатолий Лапин.  
03.04.2024 09:58
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Украина, Харьков, Херсон


В Харькове и Херсоне коммунальная инфраструктура разрушена, а ситуация находится на грани катастрофы.

Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Харькове и Херсоне коммунальная инфраструктура разрушена, а ситуация находится на грани катастрофы. Об...

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По его словам, Херсон – город, в котором осталась пятая часть населения и который не функционален.

«Есть ли смысл, когда город ежедневно обстреливают, поддерживать жизнедеятельность коммунальных предприятий? Может быть, проще людей эвакуировать, чтобы они там каждый день не гибли, оставить минимум? Все-таки прифронтовой город. Харьков – увы, Терехову надо думать о том, чтобы город не вымерз за зиму грядущую. До этой зимы еще надо дожить, но перспектива, если там стопроцентно выведена коммунальная инфраструктура, что это? Коммунальная катастрофа.

Есть смысл подумать над эвакуацией стариков, больных и тех людей, которые ограничены в своих возможностях. Поэтому Харьков – это знаковый. Для Украины – знаковая потеря, для России тоже важно. Плюс это логистика. В значительной степени группировка войск, которая находится в Донецкой области – Славянск, Краматорск – снабжение идет через Харьков», – заявил Золотарев.

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