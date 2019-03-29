В Киеве требуют не идти ни на какие уступки меджлисовцам

29.03.2019, Киев, Игорь Петров

Для Украины являются угрозой обещания Петра Порошенко выполнить требования меджлисовцев по включению в текст Конституции упоминания о «крымско-татарской автономии», которая может появиться на полуострове в случае его гипотетического возвращения под контроль Киева.

Об этом в эфире программы «Открытым текстом» на телеканале «ЧП.info» заявила кандидат в президенты Украины Инна Богословская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я категорически против автономии крымских татар. Завтра запросит автономию Закарпатье, Буковина и т.д. Это не решение для Украины, которая впервые за свою историю имеет такие проблемы и имеет большое количество проблем на периферии.

У нас все наши соседи когда-то имели часть нашей земли в своей империи. У нас нет живого места в Украине, которое бы не было частью империи, которая была бы вражеской для Украины. Мы не можем идти по такому пути категорически», – сказала Инна Богословская.