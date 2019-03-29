Выборы
//exit;
29.03.2019, Киев, Игорь Петров
 
Галичина, Закарпатье, Крым, Политика, Украина
Просмотров:

В Киеве требуют не идти ни на какие уступки меджлисовцам

Для Украины являются угрозой обещания Петра Порошенко выполнить требования меджлисовцев по включению в текст Конституции упоминания о «крымско-татарской автономии», которая может появиться на полуострове в случае его гипотетического возвращения под контроль Киева.

Об этом в эфире программы «Открытым текстом» на телеканале «ЧП.info» заявила кандидат в президенты Украины Инна Богословская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я категорически против автономии крымских татар. Завтра запросит автономию Закарпатье, Буковина и т.д. Это не решение для Украины, которая впервые за свою историю имеет такие проблемы и имеет большое количество проблем на периферии.

У нас все наши соседи когда-то имели часть нашей земли в своей империи. У нас нет живого места в Украине, которое бы не было частью империи, которая была бы вражеской для Украины. Мы не можем идти по такому пути категорически», – сказала Инна Богословская.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть