В Киеве требуют объявить агентами Кремля всех, кто устал от войны

Вадим Москаленко.  
09.05.2023 13:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Пропаганда, Украина


Киевское руководство должно объявить «агентами Кремля» пацифистов и всех людей, кто устал от войны и сомневается в решениях власти.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский историк Владлен Мараев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевское руководство должно объявить «агентами Кремля» пацифистов и всех людей, кто устал от войны...

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«Может так случится, что контрнаступление не достигнет всех ожидаемых результатов, и если вдруг это случается, в перспективе в обществе может наступить разочарование, начать расти партия мира. Это опасная тенденция – разочарование после чрезмерных ожиданий.

И сейчас я вижу, что вражеская пропаганда начинает эксплуатировать именно эти вещи. Они явно активно готовятся к нашему контрнаступлению. Они не просто с начала мая возобновили массированные удары, но и запустили мощную информационную кампанию.

Эта кампания в социальных сетях ориентируется на людей 19-65 лет. Идут массово проплаченные рекламные посты, где на грамотном украинском языке нарративы, которые должны посеять сомнения в обществе, и работают на разжигание настроений усталости от войны. С этим надо работать и бороться», – сказал Мараев.

Он возмутился, что в украинское среде материалы подобного рода крайне популярны.

«Ещё меня беспокоит медиаграмотность нашего общества. Они на недостаточном уровне. Когда я вижу такие проплаченные посты – под ними сотни комментариев, разных реакций. Преимущественно негативных, но люди не понимают, что они только поднимают этот пост. Единственным рабочим инструментом остаётся жалоба на пост администрации соцсети», – добавил эксперт.

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