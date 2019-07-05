В Киеве требуют ограничить свободное функционирование русской культуры

05.07.2019, Киев, Игорь Петров

Русскую культуру и русский язык в Украине надо ограничивать, поскольку они способствуют усилению России.

Об этом в эфире телеканала ЧП.INFO заявил лидер запрещенной в РФ националистической группировки «Братство», экс-участник карательной операции в Донбассе Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас нет права на свободное владение оружием. Наши предки боролись за наши военные вольности. Нет прав человека если нет прав вооруженного человека. У нас нет права на оружие. Наши права в этом ущемлены. Ущемлены права на свободное обращение наркотических веществ. Ущемлены права на нарушение дорожного движения. Государство основывается на ущемлении прав. Общество может жить только потому что наши права ограничены», – сказал радикал.

По его словам, на Украине идет война, а потому нужно «ограничивать оборот оружия противника на этой территории».

«Для противника в условиях войны культура противника – оружие. Наша культура – наше оружие, его культура – оружие. Нужно ограничивать свободное функционирование русской культуры. Это – оружие», – резюмировал Корчинский.

Как сообщал ПолитНавигатор, во Львове и Житомире местные органы власти запретили русскую культуру.