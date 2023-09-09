В Киеве требуют от Брюсселя оштрафовать Польшу и другие страны ЕС, не пускающие украинское зерно

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Украина должна требовать от Брюсселя ввести штрафы в отношении стран, блокирующих ей доступ на европейские рынки зерна, или выплатить компенсации за это.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Livе» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Бортника, страны ЕС, запрещая не только экспорт, но и транзит зерна из Украины, нарушают соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом.

«Я удивляюсь – что это за детский сад? Что это за имитация? Если какие-то наши товары исключают фактически из зоны свободной торговли, мы – а) должны сразу же апеллировать к Брюсселю: «Вы отказываетесь от реализации зоны свободной торговли? Если в какой-то стране отказываются, значит, должны быть какие-то штрафы или должны быть компенсационные пакеты». Если Брюссель будет бездействовать, то давайте посмотрим, может быть, у нас польские сыры или французские вина, или румынские овощи и фрукты, – может быть, они тоже имеют неконкурентное преимущество на украинском рынке, отбирают долю украинских производителей? Если бы мы действовали симметрично, с уважением к своей стране, не было бы проблем с нашим зерном», – заявил Бортник.