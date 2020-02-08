В Киеве требуют от Польши позвать Украину и Белоруссию в «Межморье»

08.02.2020, Киев, Игорь Петров

Польша не приглашает представителей Украины на мероприятия, посвященные планам по созданию т.н. Межморья – конфедерации лимитрофов от Балтики до Черного моря, которая, по задумке теоретиков, должна стать поясом сдерживания экспансии России на Запад.

Примером игнорирования Украины стал Польский завтрак на прошедшем недавно международном экономическом форуме в Давосе, напомнил на круглом столе в Киеве, посвященном возможному союзу Украины и Белоруссии, бывший украинский посол в Минске Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Закрытая конференция в Давосе, которая была инициирована польскими политиками. Внимание – закрытая. По странам Межморья. Внимание – закрытая. Я это подчеркиваю. Куда не пригласили ни представителей Украины, ни представителей балтийских государств. Я уже не говорю о Белоруссии.

Это свидетельствует о том, что Европа со своими колебаниями где-то на 3-5 лет опаздывает в реакции на агрессивную политику России.

Способны мы сегодня предотвратить это? Способны только кричать.

К сожалению, и сегодняшнее политическое руководство Украины не осознает проблему, которую я озвучил. А это значит, что вся тяжесть в противостоянии этой агрессии, которая будет нарастать, возлагается на общество», – сказал Бессмертный.