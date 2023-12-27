В Киеве требуют от СБУ обеспечить репрессии против перевозчиков Польши

Вадим Москаленко.  
27.12.2023 10:45
  (Мск) , Киев
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Д.Б., Дзен, Политические репрессии, Украина


СБУ должна убедить спецслужбы Польши начать репрессии против участников акции протеста на границе с Украиной, обвинив их в работе на российскую разведку.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил экс-министр молодёжи и спорта Украины (времен президентства Виктора Ющенко) Игорь Жданов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

СБУ должна убедить спецслужбы Польши начать репрессии против участников акции протеста на границе с...

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Бандеровский функционер при этом предпочел не упоминать, что требования польских перевозчиков касались экономических убытков граждан Польши, которые страдают от необоснованных льгот для украинских конкурентов, зато на схемах наживаются некоторые чиновники в Киеве и Варшаве.

«Надо запомнить простую истину: русские не глупые. Не глупые – как на фронте, так и в экономике. И они учатся.

Например, они вскрыли все свои информационные «консервы» в Европе. Блокировка границы – вы что, думаете, это перевозчики устроили? Думаю, это устроили российские спецслужбы», – сказал Жданов.

Он также потребовал от польских спецслужб вмешательства в протест перевозчиков.

«И у меня вопрос к нашим компетентным органам – как они противодействуют? Потому что силами только нашей дипломатии противодействовать таким вещам невозможно», – резюмировал экс-министр.

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